В АТОР отметили низкий спрос на туры в Болгарию из-за дорогого перелета

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несмотря на возобновление авиасообщения с Болгарией и увеличение числа рейсов с 24 июля, спрос у россиян на это направление невелик из-за высоких цен на билеты, сообщила "Интерфаксу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Объемы перевозок в Болгарию все еще ограничены, чартерные рейсы не возобновились, и Болгария стала дорогим направлением для отдыха, сказала она.

"Стоимость тура на двоих в Болгарию в отель 1*, включая перелет, но без завтраков и трансфера начинается от 86 тысяч рублей на неделю. С завтраками туры подаются от 100 тысяч", - добавила Ломидзе.

По ее словам, поездка в Болгарию со стыковкой обойдется несколько дешевле, но тогда вырастет время, проведенное в полете. Тем не менее, комфортный отдых в Болгарии в нынешних условиях все равно обойдется не менее, чем в 125 тысяч рублей. За эти же деньги можно провести отпуск в Турции с улучшенными условиями и прямым перелетом на чартерах.

Исполнительный директор АТОР считает, что при таких ценах увеличение числа рейсов в Болгарию заинтересует тех, кто туда летает по делу, к родственникам или посещает свою недвижимость, но не организованных туристов.

Пляжный сезон в Болгарии закрывается в середине сентября. По словам Ломидзе, туроператоры рассчитывают на зимний сезон, когда российяне смогут поехать в Болгарию уже не на море, а в сити-туры, на горнолыжный курорт или в экскурсионную поездку.

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом с 24 июля увеличил количество разрешенных полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю до более чем 30. По требованию Минздрава Болгарии, с 8 июля все российские туристы (том числе и привитые) обязаны по прилете предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронаваирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Исключение составляют дети в возрасте до 12 лет. Россиян без такой справки помещают на десятидневный карантин.