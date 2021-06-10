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В Болгарии ослабят масочный режим для вакцинированных от COVID-19

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Жители Болгарии, которые предоставят сертификат о вакцинации от COVID-19, с начала следующей недели смогут посещать без масок парикмахерские, фитнес-центры, рестораны и небольшие магазины, сообщает в четверг Болгарское национальное радио со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Александра Златанова.

По его словам, эти меры коснутся не только посетителей, но работников торговых точек.

В то же время сохранится правило 50-процентного заполнения кино- и театральных залов.

"Это осторожный, продуманный, первый шаг. Использование масок останется обязательным в зонах риска, которые мы определили - в крупных торговых точках и административных зданиях, рассчитанных на предоставление услуг большому количеству посетителей, где мы не можем отслеживать, прошел ли человек вакцинацию", - цитирует Златанова радиостанция.

Он отметил, что отменять масочный режим в общественном транспорте пока не планируется.

Ожидается, что изменения вступят в силу с понедельника или со вторника, 14-15 июня.

С начала пандемии в Болгарии выявлено около 420 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19, почти 18 тыс. пациентов скончались от осложнений, связанных с заболеванием, 388 тыс. человек полностью выздоровели.

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