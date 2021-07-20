В России за сутки выявили еще 23 770 случаев COVID-19

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 770 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Число новых заболевших за сутки в РФ по сравнению с данными понедельника уменьшилось на 863. От коронавируса умерли 784 пациента, наибольшее количество скончавшихся в Москве - 101, в Санкт-Петербурге - 98, в Иркутской области - 36. По выздоровлении выписаны 22 218 человек.

В российской столице во вторник, сообщает оперативный штаб, 3 188 новых случаев COVID-19, и это минимальное значение с 7 июня. Еще 7 968 пациентов выздоровели. В Московской области выявлены 2 478 новых заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 934.

Также 527 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 491 - в Свердловской области, 490 - в Красноярском крае, 465 - в Воронежской области, 405 - в Пермском крае, 402 - в Крыму, 398 - в Иркутской области, 355 - в Омской области, 346 - в Ростовской области, 328 - в Забайкальском крае, 327 - в Хабаровском крае, 315 - в Волгоградской области, 310 - в Брянской области, 297 - в Челябинской области, 293 - в Оренбургской области, 281 - в Самарской области, 280 - в Коми.

Кроме того, в 271 случай зарегистрирован в Ставропольском крае, 270 - в Тверской области, 269 - в Алтайском крае, 266 - в Астраханской области, по 262 -я в Тюменской области, Приморском крае, 259 - в Мурманской области, 258 - в Ульяновской области, 250 - в Башкирии. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 006 тыс. 536 случаев коронавирусной инфекции, 149 922 умерших и 5 млн 382 тыс. 213 выписанных.