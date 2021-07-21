Карантин по коронавирусу сняли с одного поселка в Хабаровском крае

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Улучшение эпидемиологической ситуации позволило снять ограничения по коронавирусу в поселке на севере Хабаровского края, введенные там в начале июня, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

"С 14 июля сняты ограничительные мероприятия с поселка Новое Устье Охотского района. Там за последние 14 дней не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией", - сказано в сообщении.

Помимо Нового Устья карантин был введен и в поселке Вострецово Охотского района, а также в Де-Кастри Ульчского района. Об отмене ограничений в этих населенных пунктах пока не сообщается. Власти отмечают, что заболеваемость COVID-19 в регионе вышла на плато. За минувшую неделю в крае зарегистрировано 2 тыс. 317 случаев. Ежедневно выявляют около новых 330 пациентов. Взрывной рост прекратился.

Санитарные врачи, тем не менее отмечают, что 85% заболевших - это взрослые, а около 40% из них - работающее население. Между тем, темпы вакцинации выросли на 35%, но их нужно наращивать, настаивают в Роспотребнадзоре. 21 июля в Хабаровском крае начнет работу опорный пункт вакцинации студентов ВУЗов. Для лечения больных с COVID-19 в 17 медучреждениях развернуто более 2 тыс. коек, за неделю дополнительно - 147 коек. На лечении находится 5тыс. 55 человек.

Всего в Хабаровском крае зарегистрировано 61 тыс. 553 случая коронавируса. Умерли 574 пациента.