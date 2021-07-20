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Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57

Пять стран заинтересовались покупкой российского истребителя Су-57
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пять стран проявили интерес к покупке российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос, пять стран на сегодняшний день заявили уже (о планах купить истребитель - ИФ), проводим консультации", - сказал Михеев журналистам.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенное двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".

Отличительные особенности истребителей пятого поколения - сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия.

Александр Михеев Рособоронэкспорт Су-57

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