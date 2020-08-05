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Новое остекление Су-57 защитит летчика от света ядерного взрыва

Новое остекление Су-57 защитит летчика от света ядерного взрыва
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Разработанное для истребителя пятого поколения Су-57 остекление способно защитить летчика от света ядерного взрыва и различных видов излучений, сообщил гендиректор предприятия-разработчика, ОНПП "Технология" Андрей Силкин.

Как заявил Силкин на едином дне приемки военной продукции в среду, новое остекление защищает экипаж самолета от электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений.

По его словам, за счет новых материалов также достигается радиолокационная незаметность кабины, при этом "в два раза повысилась ударная прочность остекления при двукратном снижении его массы".

Силкин отметил, что таких показателей удалось достичь за счет применения технологии формования авиационного остекления из листового монолитного поликарбоната, а также с помощью магнетронного нанесения специальных многофункциональных покрытий на основе золота и сплава индий-олово.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Су-57 Андрей Силкин

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