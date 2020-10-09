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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:35Заразились
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Самарский губернатор отдаст личную машину "неотложке"

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после совещания с главврачами региональных больниц решил передать службе неотложной помощи при поликлиниках 130 автомобилей чиновников, в том числе свой личный. Он написал об этом в инстаграме.

Пандемия коронавируса

"Заберем 130 машин у чиновников и передадим в медучреждения. Решил и свою личную машину передать врачам. Также создаем координационный центр, который будет направлять машины к пациентам независимо от того, к какому участку прикреплён человек. В помощь медикам привлечем студентов последних курсов медуниверситета и ординаторов", - написал он.

Также он решил сформировать дополнительные десять бригад скорой помощи для людей с подозрением на коронавирус.

В дополнение к развернутым более чем 4000 инфекционных коек он пообещал ввести еще 680.

Медикам, работающим на приеме и выездах, он пообещал организовать онлайн-обучение, чтобы они могли "с первых дней проводить современное лечение и избегать осложнений у заболевших".

Кроме того, он выделил средства из бюджета региона на пополнение запасов средств индивидуальной защиты, лекарств и томографов.

Ранее сообщалось, что Азаров ушел на двухнедельную самоизоляцию после подтвердившегося теста на коронавирусную инфекцию. Также на карантине в связи с подтвердившимся COVID-19 находится и министр здравоохранения региона Армен Бенян.

За последние сутки в Самарской области зафиксирован 121 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии их пока 12 684, 207 заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия
Хроника 09 января – 09 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Азаров Самарская область коронавирус

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