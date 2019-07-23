В Австралии полицейские нашли метамфетамин на $140 млн в фургоне, врезавшемся в их машину

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Австралии полиция задержала водителя фургона, перевозившего в коробках метамфетамин на $140 млн, сообщает CNN.

Накануне задержания водитель грузовика врезался в Сиднее в припаркованный полицейский автомобиль и скрылся с места ДТП.

Спустя час полицейские остановили виновника аварии. При осмотре фургона их заинтересовали коробки. Выяснилось, что в них было 273 кг метамфетамина стоимостью $140 млн. Проводится экспертиза, а 28-летнему австралийцу предъявлено обвинение в небрежном вождении и перевозке крупной партии наркотика.

Ранее полицейские в Австралии обнаружили 1,6 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории. Наркотики стоимостью $840 млн, а также 37 кг героина были найдены в вакуумных упаковках в стереодинамиках, доставленных в Мельбурн.