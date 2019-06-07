Поиск

В Австралии конфисковали рекордную партию метамфетамина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Полицейские в Австралии обнаружили 1,6 т метамфетамина, который преступники перевозили из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории, пишет в пятницу "Би-Би-Си".

"Это самая большая партия метамфетамина, которую мы когда-либо видели в нашей стране", - заявил главы пограничной службы Австралии Крейг Палмер.

Метамфетамин стоимостью $840 млн, а также 37 кг героина были найдены в вакуумных упаковках в стереодинамиках, доставленных в Мельбурн.

Полиция Австралии инициировала расследование, однако пока не задержала подозреваемых.

Австралия

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2019

МИД РФ допустил увеличение военного присутствия в Венесуэле

В Google сочли санкции против Huawei угрозой для своего лидерства

В Google сочли санкции против Huawei угрозой для своего лидерства

Что случилось этой ночью: пятница, 7 июня

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений

Трамп назвал причину ухудшения российско-американских отношений

Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа перенесены

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии

В Раде вновь представят к увольнению украинских министров и силовиков

ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Автобус с туристами попал в крупную аварию в Дубае

Что произошло за день: четверг, 6 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');