Spotify назвал самых популярных за рубежом российских музыкантов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Стриминговый сервис Spotify, отметивший 15 июля первую годовщину запуска в России, представил свой рейтинг самых популярных российских композиторов и исполнителей за рубежом.

Русский классик Петр Чайковский, чьи произведения можно найти в сотне редакционных плейлистов сервиса, вновь оказался на первом месте в топ-10 самых прослушиваемых за границей отечественных музыкантов. В тройку также вошли дуэт Rauf & Faik и лидер рейтинга популярности в России - рэпер Morgenshtern.

Четвертую позицию занял электронщик Tony Igy, на пятом месте оказался российский певец JONY, на шестой строчке еще один дуэт - Miyagi & Andy Panda.

Седьмую строчку рейтинга занял культовый дуэт t.A.T.u., отметивший в 2021 году 20-летие своего создания. На восьмом месте - проект IC3PEAK, а на девятой строчке расположился хаус-продюсер ARTY. Замыкает топ-10 еще один классик - композитор Сергей Рахманинов.