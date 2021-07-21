Экспорт рыбы из Приморья с начала 2021 г. превысил 680 тысяч тонн

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Более 680 тыс. тонн рыбопродукции экспортировано с начала 2021 года из Приморского края, основную долю поставок составляет минтай, говорится в среду в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

По данным на 18 июля 2021 года из Приморья в Республику Корея поставлено 488,3 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В КНР экспортировано 138,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, в Японию - 14,2 тыс. тонн.

"Основную долю экспорта составляет минтай. С начала года под контролем Управления Россельхознадзора в разные страны мира отправлено 421 862 т минтая всех видов разделки, а также икры минтая", - говорится в сообщении.

Также Россельхознадзором оформлены ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбопродукции, предназначенной для отправки в Нигерию, в объеме 21,3 тыс. тонн.

В другие страны Западной и Центральной Африки (Кот д`Ивуар, Гана, Бенин, Того и Камерун) оформлены на экспорт партии рыбопродукции общим весом 11,5 тыс. тонн.