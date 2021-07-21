Замдиректора челябинского оборонного завода задержан по подозрению во взятках

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора промышленного предприятия, подозреваемого в получении взятки от коммерческой компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в среду.

По данным следствия, подозреваемый получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В свою очередь информированный источник уточнил "Интерфаксу", что задержан заместитель директора по коммерческой части АО "Завод "Пластмасс" (Челябинская область, Копейск, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Завод "Пластмасс" выпускает боеприпасы к корабельным боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибров 76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений, а также выполняет восстановительный ремонт боеприпасов для продления срока их службы. Для гражданского сектора производятся промышленные взрывчатые вещества, том числе с использованием продуктов, полученных после утилизации изделий военного назначения.

Госкорпорация "Ростех" контролирует 100% акций "Завода "Пластмасс".