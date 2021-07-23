Замдиректора оборонного челябинского предприятия арестовали за взятку

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого в получении взятки заместителя директора по коммерческой части АО "Завод "Пластмасс" (Челябинская область, Копейск, входит в госкорпорацию "Ростех") Сергея Рябцева.

Он арестован на два месяца до 20 сентября, сообщил "Интерфаксу" представитель суда.

В отношении замдиректора промышленного предприятия возбудили уголовное дело по части 6 стать 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, он получил взятку в размере более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации. За эту сумму он должен был обеспечить беспрепятственный вывоз металлолома с территории предприятия.

АО "Завод "Пластмасс" выпускает боеприпасы к корабельным боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибров 76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений, а также выполняет восстановительный ремонт боеприпасов для продления срока их службы. Для гражданского сектора производятся промышленные взрывчатые вещества, том числе с использованием продуктов, полученных после утилизации изделий военного назначения.

Госкорпорации "Ростех" контролирует 100% акций "Завода "Пластмасс".