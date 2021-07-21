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Тематический сквер появится в районе Петербурга, где бегали герои "Осеннего марафона"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сквер, посвященный фильму "Осенний марафон", начали создавать в июне на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей в Петербурге, рядом с местом, где жили герои ленты, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

"Действие фильма происходило на Васильевском острове, а главный герой Андрей Бузыкин жил в доме №23 по улице Кораблестроителей... В июне компания ООО "Росстройиндустрия" вышла на участок: сейчас на углу Кораблестроителей и Новосмоленской набережной идут земляные работы, формируется прогулочно-беговая дорожка", - говорится в сообщении

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В сквере планируется использовать минимум плитки. Большинство дорожек парка сделают набивными (с мягким покрытием), а стихийные тропы, проложенные жителями, сохранят. В центре сквера разместят плиточные дорожки в форме "восьмерки", которая должна отсылать к "бессмысленному бегу по кругу, который Бузыкин никак не мог прекратить". Планируется установить часы, стрелки которых будут указывать на год создания фильма. В сквере появится телефонная будка с цитатами героев, скамейки, фонари и два навеса от дождя.

Для создания "осеннего" настроения озеленители посадят деревья и кустарники с характерным для этого времени года цветом листьев - сливу, рябину, сосну, яблони, барбарис, можжевельник, древогубец и розы. Из-за жаркой погоды посадку пришлось перенести с июля на август-сентябрь.

Идея создать на месте пустыря сквер под названием "Осенний марафон" принадлежит петербурженке Вере Рязановой. Эта инициатива стала одним из победителей в проекте "Твой бюджет", в рамках которого сами горожане выбирают предложения, финансируемые из городской казны. Стоимость создания сквера - 18 млн рублей. Его планируют открыть осенью.

Администрация Василеостровского района собирается еще благоустроить соседнюю территорию: создать пешеходные дорожки и треки для бегунов вдоль набережной.

Фильм "Осенний марафон" снял режиссер Георгий Данелия в 1979 году. Философская комедия, в которой сыграли Олег Басилашвили, Наталья Гундарева и Марина Неелова, рассказывает о преподавателе иностранных языков ленинградского университета, который пытается вести двойную жизнь, всякий раз загоняя себя в угол. В финале фильма главный герой и его коллега - профессор из Дании бегут по ночным улицам города. "Осенний марафон" удостоился Государственной премии РСФСР и награды от итальянских журналистов за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале.

Петербург

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Умер Георгий Данелия

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