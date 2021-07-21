Власти Ямала решили расширить льготы для абитуриентов-кочевников

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа решила увеличить число образовательных сертификатов, которые предоставляют абитуриентам из кочевых семей при поступлении в колледж, и расширить круг колледжей, которые этот документ выдают, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Сертификаты дают абитуриентам, которые недобрали при поступлении на конкурсе аттестатов полбалла, право на зачисление с бесплатным проживанием и питанием, право на стипендию и получение одежды.

Проект запустили в 2020 году в Ямальском многопрофильном колледже, где более половины обучающихся - студенты из числа коренных малочисленных народов Севера. В прошлом году сертификаты получили первые 58 северян.

В 2021 году сертификаты будут выданы 75 абитуриентам. 42 из них выдаст Ямальский многопрофильный колледж, пять - Новоуренгойский многопрофильный колледж, три - Надымский профессиональный колледж, 17 - Ямальский полярный агроэкономический техникум и восемь - филиал техникума в Лабытнанги.

Чаще всего претенденты на сертификат выбирают такие специальности, как "сестринское дело", "электромонтер", "судоводитель", "мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей", отметили в пресс-службе.

Чтобы получить сертификат, нужно обратиться в приемные комиссии ямальских колледжей и техникумов.

Приемная кампания продлится на Ямале до 10 августа на специальности, требующие вступительных испытаний, и до 15 августа, если прием ведется на основе конкурса аттестатов.