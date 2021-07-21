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Роспотребнадзор предложил ограничить wi-fi в воронежских ТЦ для борьбы с COVID

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Воронежской области предлагает ограничить продажу билетов на концерты, а также доступ посетителей торговых центров к wi-fi для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщается на сайте правительства области, с соответствующим предложением Роспотребнадзор выступил на заседании оперативного штаба.

Вопрос введения этих ограничений будет рассмотрен департаментом торговли и предпринимательства и департаментом культуры.

Ранее в Воронежской области был установлены ограничения в связи с распространением COVID-19. В частности, предприятиям общепита запретили работать по ночам и размещать выносные столы в помещениях ТЦ, супермаркетов и гипермаркетов. Также был запрещен вывоз за пределы Воронежской области организованных групп детей, включая детские спортивные команды.

По данным на 20 июля, в Воронежской области зарегистрировано 98 795 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 465 за последние сутки.

Роспотребнадзор Воронежская область коронавирус

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