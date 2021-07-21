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Женщина в Петербурге напала на сотрудницу МВД, заступившуюся за детей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу полиции в Приморском районе Петербурга, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по городу.

Дело ведется по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По данным следствия, вечером 20 июля у дома на Шуваловском проспекте неизвестная женщина в ответ на законные требования сотрудницы полиции несколько раз ударила ее по голове, рукам и ногам, после чего скрылась с места происшествия. Подозреваемую ищут, добавили в СКР.

В региональном главке МВД журналистам сообщили, что пострадала 41-летняя дознаватель. По данным ведомства, сотрудница полиции возвращалась домой после службы и стала свидетелем того, как женщина деревянной палкой избивает двоих мальчиков примерно восьми лет. Она вступилась за детей, за что и подверглась нападению.

Полиция также начала проверку в связи с инцидентом. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения детей, добавили в главке

Как уточнили "Интерфаксу" в региональном главке МВД, сотрудница находится в удовлетворительном состоянии.

По данным источника "Интерфакса", избившая мальчиков женщина является матерью ребенка, у которого возник конфликт в интернете с этими детьми.

Петербург СКР МВД

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