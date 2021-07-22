Задержана петербурженка, напавшая на детей и сотрудницу полиции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Жительница Петербурга, обвиняемая в нападении на сотрудницу полиции, задержана.

Как сообщает пресс-служба управления СКР по городу, женщине предъявлено обвинение в совершении преступления по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ближайшее время в отношении задержанной будет избрана мера пресечения.

По данным следствия, вечером 20 июля фигурантка у дома на Шуваловском проспекте в ответ на законные требования сотрудницы полиции несколько раз ударила ее по голове, рукам и ногам, после чего скрылась с места происшествия.

Ранее в региональном главке МВД журналистам сообщали, что в результате инцидента пострадала 41-летняя дознаватель. Сотрудница полиции возвращалась домой после службы и увидела, как женщина деревянной палкой избивает двоих мальчиков. Она вступилась за детей, но нападавшая ударила и ее.

Вешается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения детей.

По данным источника "Интерфакса", напавшая женщина является матерью ребенка, с которым у мальчиков, за которых вступилась дознаватель, был конфликт в интернете.