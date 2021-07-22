Число новых случаев коронавируса в РФ вновь превысило 24 тыс.

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Еще 24 471 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлен в России за сутки, сообщает оперштаб.

Умерли в стране за сутки 796 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 102, в Санкт-Петербурге - 95, в Иркутской области - 38.

Общее число жертв COVID-19 в России выросло до 151 501.

Поправились и выписаны уже более 5,427 млн пациентов, в том числе 22 660 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве зафиксировано 4 287 новых случаев.

Впервые с начала летнего подъема заболеваемости Санкт-Петербург (1 943 случая) обогнал по этому показателю Московскую область (1 835).

Всего за пандемию в России зарегистрировано 6 млн 054 711 случаев коронавирусной инфекции. Лидером мирового антирейтинга по этому показателю остаются США с 34,22 млн заражений и 609 тыс. погибших. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии 31,25 млн случаев и почти 419 тыс. погибших, в Бразилии - 19,47 млн заражений и 545 тыс. смертей.

Во Франции - 5,97 млн эпизодов COVID-19 и 111 тыс. жертв вируса.