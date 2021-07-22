Суд арестовал активы депутата Госдумы и его семьи из-за вывода активов

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на активы депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца Игоря Ковпака и супруги Вероники Ковпак в качестве обеспечительной меры по обособленному спору о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО "Продовольственная компания", которое было признано банкротом в октябре 2020 года.

По мнению суда, контролирующие лица повели себя недобросовестно, выводя средства из ООО "Продовольственная компания" в период финансового кризиса, что и стало причиной банкротства. Заявление о принятии обеспечительных мер было подано в суд исполняющим обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании".

Арест наложен на счета перечисленных выше членов семьи Ковпаков, подконтрольных им ООО "Прометей", ООО "Продукт-Ленд", ООО "ОЖК", ООО "Лев", а также на движимое и недвижимое имущество этих физических и юридических лиц в пределах 1,057 млрд рублей.

Вывод денег

Суд отмечает, что Лев Ковпак выводил денежные средства "Продовольственной компании" в пользу непосредственно подконтрольных ему предприятий, а также в пользу компаний, подконтрольных его жене и отцу. В результате он получил возможность списания долгов подконтрольной ему группы компаний перед независимыми кредиторами, поскольку у ООО теперь отсутствует какое-либо имущество, за счет которого можно погасить их требования.

"Ковпак Л.И. совершал недобросовестные действия по наращиваю кредиторской задолженности для получения контроля за делом о банкротстве ООО "Продовольственная компания" с целью уклонения от ответственности в виде субсидиарной ответственности и взыскания убытков", - считает также суд.

По данным суда, фактически в пользу Льва Ковпака были выведены активы на сумму 658,3 млн рублей.

Супруга Ковпака Вероника совершила, по мнению суда, действия по выводу денежных средств из ООО "Продовольственная компания" в адрес ООО "Фудторг" на сумму 9,1 млн рублей. Также она выводила деньги через цепочку взаимосвязанных сделок непосредственно в свою пользу - более 10 млн рублей.

Игорь Ковпак извлек необоснованную выгоду в виде получения денежных средств в пользу юридически подконтрольных ему компаний на сумму около 15 млн рублей.

"Кроме того, Ковпак И.И. совместно со своим сыном Ковпаком Л.И. осуществил вывод иных активов должника на сумму свыше 630 млн рублей. При этом, совершение указанных платежей повлекло уменьшение активов в общей сумме более 650 млн рулей, что привело к неспособности должника рассчитываться по обязательствам перед независимыми кредиторами (ПАО "Банк Зенит", АО "Тройка-Д Банк")", - говорится в определении суда.

"Продовольственная компания" занималась оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

Лев Ковпак является депутатом Госдумы по избирательному округу Каменск-Уральский - Свердловская область. Он состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.