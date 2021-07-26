Суд изменил обеспечительные меры в отношении имущества депутата Госдумы Ковпака

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области решением от 23 июля заменил обеспечительные меры в отношении активов депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца Игоря, освободив, в частности, от ареста их счета, следует из картотеки суда.

До этого Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета отца и сына Ковпаков, супруги депутата Вероники Ковпак, счета подконтрольных им юрлиц, а также движимое и недвижимое имущество этих физических и юридических лиц в пределах 1,058 млрд рублей.

После этого отец и сын Ковпаки подали в Арбитражный суд Свердловской области об отмене обеспечительных мер.

Новым определением суд заменил эти обеспечительные меры в отношении отца и сына Ковпаков на арест нежилых помещений и земельного участка в Екатеринбурге (на нем располагается торговый центр "Кировский люкс"). Кроме того, арестованы доли обоих владельцев в ООО "Армаг" (Ковпак-старший владеет 99% компании, младший - 1%).

При этом суд отменил обеспечительные меры в виде ареста счетов и имущества ряда юрлиц, в том числе ООО "Армаг", ООО "Прометей", ООО "Лев" и ООО "Супермаркет Кировский"

Денежные средства и имущество Виктории Ковпак и двух юрлиц - ООО "Продукт-Ленд" и ООО "ОЖК" - остались под арестом. Арест наложен в пределах 1,058 млрд рублей.

"В удовлетворении заявлений Ковпака Игоря Ивановича, Ковпака Льва Игоревича об обязании и.о. конкурсного управляющего ООО "Продовольственная компания" предоставить встречное обеспечение отказать", - говорится также в определении суда.

Причина ареста счетов

Обеспечительные меры накладывались в рамках обособленного спора о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих ООО "Продовольственная компания", которое было признано банкротом в октябре 2020 года. По мнению суда, указанные лица выводили средства из компании.

Заявление о принятии обеспечительных мер было подано в суд исполняющим обязанности конкурсного управляющего "Продовольственной компании".

Лев Ковпак является депутатом Госдумы по избирательному округу Каменск-Уральский (Свердловская область). Он состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.