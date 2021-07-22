Рослесхоз допустил запрет на экспорт необработанной древесины для 4 тыс. организаций

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Запрет на экспорт необработанной древесины может коснуться деятельности 4 тыс. организаций, сообщается на сайте Минприроды со ссылкой на Рослесхоз.

"С 1 января 2022 года прекращается вывоз с территории России необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет коснется деятельности порядка 4 тысяч организаций, которые, по данным системы ЛесЕГАИС, в 2020 году занимались экспортом древесины", - отмечается в сообщении.

Согласно данным ФТС России, в 2020 году объем экспорта необработанных лесоматериалов в целом по России составил 15,5 млн куб. м, или 7,2% от общего объема заготовленной древесины. Среди регионов с наибольшими объемами экспорта круглых лесоматериалов следует отметить Хабаровский край (2,7 млн куб. м), Вологодскую область (2,2 млн куб. м), Иркутскую область (1,9 млн куб. м), Приморский край (1,6 млн куб. м), Ленинградскую область (1 млн куб. м), Красноярский край (0,8 млн куб. м), Карелию (0,7 млн куб. м). На долю этих субъектов приходится 70% всего экспорта необработанных лесоматериалов страны.

"В стоимостном выражении максимальная доля необработанной древесины от всего объема экспорта древесины и изделий из неё приходится на Дальний Восток - 42%. Для сравнения, в среднем по России это показатель составляет 12%. Поэтому, чтобы минимизировать возможные риски от запрета экспорта необработанной древесины и нарастить перерабатывающие мощности, прорабатывается ряд мер в отношении именно Дальневосточного федерального округа", - подчеркивает Минприроды.

Так, Минэкономразвития и Минвостокразвития разрабатывают "дорожные карты" по стимулированию глубокой переработки древесины на территории Дальнего Востока. А Минприроды и Минпромторг с участием ряда федеральных органов исполнительной власти подготовили проект плана мероприятий по реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года, который содержит комплекс мер в отношении развития дальневосточного лесного комплекса.