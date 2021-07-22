Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:47Заразились
на 22.07В России 6 054 711+24 471В мире 192 005 075+559 573

Дума рассмотрит вопрос продления договора с КНР об уведомлении о ракетных пусках

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола о продлении срока действия соглашения между РФ и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей до 2030 года.

Документ размещен в базе нижней палаты вечером в четверг.

Согласно пояснительной записке, пролонгация соглашения отвечает интересам России.

Протокол о продлении срока действия соглашения, которое определяет обязательства Москвы и Пекина уведомлять друг друга о ракетных пусках, был подписан 15 декабря 2020 года. По этому документу, соглашение продолжит действовать до 16 декабря 2030 года.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о ратификации протокола.

Китай Россия

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 22 июля

Twitter оштрафован в РФ еще на 5,5 млн руб.

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Греция будет давать россиянам шенген только при прямом рейсе в страну

Задержанные на Ставрополье экстремисты планировали теракт в Кисловодске

В Анапе вылетевший на тротуар автомобиль сбил трех детей и трех взрослых

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

РФ может потерять право на ввоз домашних животных в ЕС

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

Задержан управляющий челябинским отделением Пенсионного фонда

РФ во второй половине июля резко активизировала экспорт зерна

ФСБ задержала восемь членов экстремистской организации на Ставрополье

Пандемия коронавируса

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа

В РФ зарегистрирован тест для выявления новых штаммов COVID за 2 часа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');