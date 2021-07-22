Дума рассмотрит вопрос продления договора с КНР об уведомлении о ракетных пусках

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации протокола о продлении срока действия соглашения между РФ и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей до 2030 года.

Документ размещен в базе нижней палаты вечером в четверг.

Согласно пояснительной записке, пролонгация соглашения отвечает интересам России.

Протокол о продлении срока действия соглашения, которое определяет обязательства Москвы и Пекина уведомлять друг друга о ракетных пусках, был подписан 15 декабря 2020 года. По этому документу, соглашение продолжит действовать до 16 декабря 2030 года.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило законопроект о ратификации протокола.