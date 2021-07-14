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РФ и КНР намерены продлить соглашение об уведомлениях о пусках ракет до 2030 года

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Москва и Пекин намерены продлить до 2030 года соглашение об уведомлении о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

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Проект федерального закона о ратификации соответствующего протокола рассмотрят в четверг участники заседания правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров. Протокол предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года.

Протокол о продлении срока действия соглашения между правительствами РФ и КНР об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в режиме видеосвязи с главой военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что сотрудничество России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является важным фактором на фоне развертывания США глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и намерений Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности. Шойгу заявлял, что продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне "развертывания компонентов глобальной ПРО США".

РФ Китай СПРН

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