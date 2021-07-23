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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
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Глава Минвостокразвития заразился коронавирусом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заразился коронавирусом и перешел на удаленную работу, сообщил "Интерфаксу" его пресс-секретарь Илья Ступин.

"Министр получил положительный результат теста на коронавирус, находится на самоизоляции", - сказал Ступин.

По его словам, Чекунков чувствует себя нормально, работает дистанционно, будет принимать участие в рабочих совещаниях по видеоконференцсвязи.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации
Хроника 09 января 2020 года – 23 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Минвостокразвития Алексей Чекунков коронавирус

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