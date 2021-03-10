Помощник президента Орешкин вылечился от COVID-19

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента Максим Орешкин, заразившийся коронавирусом, выздоровел и 10 марта принял участие в совещании у Владимира Путина по видеоконференцсвязи. Телеканал "Россия-24" показал, что он находится в одном кабинете с с главой администрации Кремля Антоном Вайно.

"Он уже поправился", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Орешкин заболел, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 6 марта. Песков затем на брифинге сказал, что с Путиным Орешкин не контактировал.