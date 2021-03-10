Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.03В России 4 351 553+9 079В мире 117 557 807+415 038

Помощник президента Орешкин вылечился от COVID-19

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента Максим Орешкин, заразившийся коронавирусом, выздоровел и 10 марта принял участие в совещании у Владимира Путина по видеоконференцсвязи. Телеканал "Россия-24" показал, что он находится в одном кабинете с с главой администрации Кремля Антоном Вайно.

"Он уже поправился", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что Орешкин заболел, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 6 марта. Песков затем на брифинге сказал, что с Путиным Орешкин не контактировал.

Хроника 09 января 2020 года – 10 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Максим Орешкин коронавирус Антон Вайно Михаил Мишустин Владимир Путин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Путин пообещал не мешать россиянам отдыхать за границей

Google заплатил штраф в 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

Попова допустила рост случаев COVID со снятием ограничений для пожилых

РКН объяснил сбои у крупных сервисов аварией в дата-центре в Страсбурге

"Яндекс" запустил сервис безналичной оплаты Yandex Pay

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую"

Соучастник убийства следователя Шишкиной получил 9,5 года колонии

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

"Ростелеком" восстановил работу сети после сбоя

СК заметил в российской армии снижение дедовщины и рост коррупции

РКН сообщил о штатной работе оборудования для замедления Twitter

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');