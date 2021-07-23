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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:13Заразились
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В Астраханской области произошла вспышка COVID-19 из-за дельта-штамма

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Эпидпорог в Астраханской области превышен в два раза из-за несоблюдения жителями региона санитарных норм и множества случаев заражения опасным штаммом коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы области в пятницу.

"Темпы прироста за сутки составляют 0,68%, это выше, чем в среднем по России. При этом растет заболеваемость среди трудоспособного населения (...) В основном это наиболее опасный дельта-штамм", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на главного санитарного врача региона Людмилу Носкову.

Уточняется, что эпидпорог в регионе превышен в два раза. При этом основная причина роста заболеваемости, по мнению Носковой, в том, что астраханцы не носят масок в общественных местах.

Ранее сообщалось, что в регионе осложнилась эпидемиологическая ситуация. За минувшие сутки обновлен максимум по числу зараженных новым коронавирусом – их 280.

Астраханские власти также приняли решение о закрытии торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнесс-залов, бассейнов, театров, кинотеатров, библиотек. Рестораны и кафе смогут работать только на верандах на свежем воздухе или на вынос. Принято решение и о введении требований к приезжающим в регион: с 26 июля заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу можно будет только при наличии QR-кода или предъявив отрицательный ПЦР-тест.

По данным Минздрава региона, всего с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 355 случаев COVID-19. Скончались 1 тыс. 11 человек.

Астраханская область коронавирус

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