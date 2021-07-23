Минтруд обязал работодателей обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19

В день вакцинации ведомство предложило давать работнику выходной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В отраслях, которые Роспотребнадзор отнес к группам риска по распространению COVID-19 и где введена обязательная вакцинация, работодателям следует обеспечить, чтобы иммунитет был у 80% персонала, говорится в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Минтруда.

В эти 80% попадают привитые и переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев. Не прививаться могут те, у кого медицинский отвод от прививки, кто сейчас болеет, находится в простое по решению начальства, находится в отпуске или в декретном отпуске, в длительной командировке или отправлен на учебу с отрывом от работы, все эти категории сотрудников должны составлять не больше 20%.

Ведомства напомнили, что в постановлениях главных санитарных врачей регионов говорится, что за отказ привиться сотрудника могут отстранить от работы без сохранения зарплаты на период эпидемиологического неблагополучия. Однако в новых рекомендациях Минтруд и Роспотребнадзор предлагают по возможности переводить таких людей на удаленку.

В день вакцинации ведомства предложили давать сотруднику выходной с сохранением зарплаты или предлагать дополнительный день отпуска.

Чтобы стимулировать вакцинацию, работодателям рекомендовано информировать сотрудников о том, что прививаться нужно, приводить примеры удачно привившихся коллег и рассказывать, где и когда можно привиться, следует из рекомендаций.

В Москве действует распоряжение, по которому в ряде отраслей привиться должны не менее 60% персонала организаций.