Работников гостиниц и курьеров обязали привиться в Нижегородской области

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач по Нижегородской области Наталья Кучеренко дополнила перечень сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса в регионе, и увеличила срок прохождения полного курса иммунизации - до 30 августа.

Как следует из постановления, распространенного в субботу пресс-службой территориального управления Роспотребнадзора, профилактические прививки против COVID-19 обязаны сделать сотрудники, оказывающие гостиничные услуги и временного содержания, а также доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской.

Кроме того, документ обязывает работодателей провести вакцинацию не менее 60% численности сотрудников до 30 августа, а для работников образования - до 20 августа.

Как сообщалось, в июне было выпущено постановление главного санитарного врача по региону, согласно которому в Нижегородской области должна быть проведена обязательная вакцинация не менее 60% работников предприятий сфер услуг, общепита, транспорта, образования и медпомощи. Также в перечень вошли работники образования, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сотрудники, задействованные в проведении массовых мероприятий. Вакцинации подлежат работники театров, кинотеатров, концертных залов, госслужащие и сотрудники правоохранительных органов. Требование не распространяется на работников, имеющих противопоказания к профилактической прививке против коронавируса.

В документе содержались требования к работодателям до 25 июля провести иммунизацию сотрудников первым компонентом вакцины, до 25 августа - вторым.