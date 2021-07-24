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Реверсивное движение организовали на подтопленном участке трассы в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На участке федеральной трассы А -147 Джубга - Сочи, подтопленном залповым ливнем, в оба направления установлено реверсивное автомобильное движение.

"Силами полка ДПС и федеральных дорожников организовано реверсивное движение на участке 198 и 199 км А-147 Джубга - Сочи, в Адлерском районе курорта", сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье"

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Проезд Адлер - Сочи обеспечивается в оба направления в реверсивном режиме. "Движение организовано по "нижней полке" основного хода, которая в штатном режиме работает только из Сочи в Адлер", поясняется в сообщении. В свою очередь, пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщает, что в Сочи за один час выпало 52, 6 мм осадков, что спровоцировали подъем уровня воды в реках Мацеста, Хоста и Дагомыс.

"МЧС России держит на контроле прохождение комплекса неблагоприятных осадков в Сочи", - подчёркивает пресс-служба и сообщает, что в Сочи произошло подтопление одного участка автодороги в поселке Хоста, двух торговых помещений в поселке Дагомыс.

"Из-за угрозы подтопления отключена электроподстанция "Хоста". Отрабатываются точечные заявки от жителей. По состоянию на 22:50 (мск) поступило 8 заявок на откачку воды. Информация уточняется", сообщает пресс-служба.

В работе по ликвидации последствий непогоды работают 69 спасателей и 24 единицы техники.

Ранее сообщалось, что залповый ливень затопил участок федеральной трассы Джубга-Сочи и электроподстанции. Без света остаются жители шести поселков Сочи.

Трасса А -147 Джубга Сочи Адлерский район Краснодарский край

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