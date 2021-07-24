Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 23.07В России 6 078 522+23 811В мире 192 573 994+568 919

Самый северный в мире крытый бассейн построили на военной базе РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На военной базе "Арктический Трилистник", расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн, сообщает в субботу министерство обороны РФ.

"В канун празднования Дня Военно-Морского Флота России на военной базе Северного флота "Арктический трилистник", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации ведомства, бассейн имеет длину в 25 метров, глубину -1,8 метров, три спортивные дорожки. Бассейн оборудован современными технологиями водоочистки и подогрева воды, что позволяет обеспечивать пропускную способность для занятий плаванием 24 человека. Вода для бассейна подается из снегоплавильных установок. Подготовка воды осуществляется использованием самого современного технологического оборудования и отвечает установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

"Возведенный с использованием передовых строительных технологий крытый плавательный бассейн позволит военнослужащим, проходящим военную службу в суровых условиях Арктики, круглогодично заниматься плаванием, что положительно скажется на поддержании хорошей физической формы, будет способствовать снятию эмоционального напряжения и стресса".

Задачу о строительстве бассейна на базе "Арктический трилистник" поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Арктический трилистник" полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым - на 75-м градусе северной широты был построен "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.

Земля Франца-Иосифа Минобороны РФ Арктический трилистник РФ

Новости

Число жертв крушения самолета в Хабаровском крае увеличилось до двух

Частный самолет разбился под Хабаровском

Реверсивное движение организовали на подтопленном участке трассы в Сочи

Поселки в Сочи остались без света из-за подтопления электроподстанций

Движение на федеральной трассе в Сочи остановили из-за залпового ливня

Пандемия коронавируса

РФПИ заверил, что пересмотр соглашения о поставках "Спутника V" Аргентине не обсуждается

Wildberries попала под санкции Украины

Пандемия коронавируса

Минтруд рекомендовал работодателям обеспечить, чтобы 80% персонала имели иммунитет к COVID-19

Что произошло за день: пятница, 23 июля

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider

В реестр СМИ-иноагентов внесли 5 журналистов и издание The Insider
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');