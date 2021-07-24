Самый северный в мире крытый бассейн построили на военной базе РФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - На военной базе "Арктический Трилистник", расположенной на архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн, сообщает в субботу министерство обороны РФ.

"В канун празднования Дня Военно-Морского Флота России на военной базе Северного флота "Арктический трилистник", расположенной на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, открыт самый северный в мире крытый плавательный бассейн", - говорится в сообщении военного ведомства.

По информации ведомства, бассейн имеет длину в 25 метров, глубину -1,8 метров, три спортивные дорожки. Бассейн оборудован современными технологиями водоочистки и подогрева воды, что позволяет обеспечивать пропускную способность для занятий плаванием 24 человека. Вода для бассейна подается из снегоплавильных установок. Подготовка воды осуществляется использованием самого современного технологического оборудования и отвечает установленным санитарно-гигиеническим требованиям.

"Возведенный с использованием передовых строительных технологий крытый плавательный бассейн позволит военнослужащим, проходящим военную службу в суровых условиях Арктики, круглогодично заниматься плаванием, что положительно скажется на поддержании хорошей физической формы, будет способствовать снятию эмоционального напряжения и стресса".

Задачу о строительстве бассейна на базе "Арктический трилистник" поставил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Арктический трилистник" полностью автономен, а оптимальное расположение жилых и служебных помещений военной базы обеспечивает комфортное проживание в нем до 150 военнослужащих в течение полутора лет. Сегодня это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. Первым - на 75-м градусе северной широты был построен "Северный клевер" на острове Котельный архипелага Новосибирские острова.