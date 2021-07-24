Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:07Заразились
на 24.07В России 6 102 469+23 947В мире 193 165 622+591 628

Двух пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани отправят в клиники Краснодара

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Санавиация доставит в Краснодар двух пострадавших в результате опрокидывании автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"Две бригады врачей Краевой клинической больницы №1 вертолетом вылетели в Апшеронскую центральную районную больницу. Одного пациента с переломом позвоночника уже доставляют в Краснодар, второго - с нестабильным переломом таза - стабилизируют и также перевезут в краевой центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальным пострадавшим помощь оказывают на месте.

В субботу утром водитель автобуса Hyundai в районе поселка Мезмай не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные получили травмы.

Причиной аварии, по данным прокуратуры края, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что водитель занимается частным извозом, а автобус, попавший в ДТП, не является туристическим.

Краснодарский край

Новости по теме

Новости

Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись сдвинулась на период с 15 октября по 14 ноября

КПРФ подготовит апелляцию в Верховный суд в связи с решением ЦИК по Грудинину

ЦИК исключил кандидата в депутаты Госдумы Грудинина из списка КПРФ

В Ставрополе неизвестные убили полицейского

Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу

Грудинин обратился к ЦИК с просьбой допустить его на выборы в Думу

Памфилова сообщила о жалобах на выдвижение кандидатов-двойников в Думу

Минздрав назвал противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

Минздрав назвал противопоказания к вакцинации "ЭпиВакКороной"

В России выявили еще 23 947 случаев заражения коронавирусом

В России выявили еще 23 947 случаев заражения коронавирусом

ЦИК планирует исключить Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

На Кубани в результате ДТП с туристическим автобусом погиб человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');