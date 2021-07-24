Двух пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани отправят в клиники Краснодара

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Санавиация доставит в Краснодар двух пострадавших в результате опрокидывании автобуса в Апшеронском районе Краснодарского края, сообщила в субботу пресс-служба администрации региона.

"Две бригады врачей Краевой клинической больницы №1 вертолетом вылетели в Апшеронскую центральную районную больницу. Одного пациента с переломом позвоночника уже доставляют в Краснодар, второго - с нестабильным переломом таза - стабилизируют и также перевезут в краевой центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальным пострадавшим помощь оказывают на месте.

В субботу утром водитель автобуса Hyundai в районе поселка Мезмай не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные получили травмы.

Причиной аварии, по данным прокуратуры края, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота. В ходе проверки надзорное ведомство установило, что водитель занимается частным извозом, а автобус, попавший в ДТП, не является туристическим.