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На Кубани после аварии с автобусом на его водителя завели дело

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае в отношении водителя автобуса, устроившего ДТП с двумя погибшими и десятками пострадавших, возбудили дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по краю в субботу.

Как отмечается, "следственным управлением ОМВД России по Апшеронскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, а именно - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В субботу утром около 9:00 на участке 14 км автодороги Нижегородская-Мезмай пассажирский автобус Hyundai съехал с проезжей части в кювет и опрокинулся. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозной системы при прохождении поворота.

В салоне находились 22 пассажира, из них двое погибли, остальные получили травмы.

По данным прокуратуры края, водитель автобуса нигде не работал, занимался частным извозом.

Краснодарский край

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