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В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию для работников ряда сфер

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Главный санитарный врач Магаданской области Светлана Корсунская подписала постановление о проведении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

Хроника коронавируса. Июль.

Согласно постановлению, опубликованному в понедельник на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону, вакцинацию должны пройти работники сфер здравоохранения, образования, соцзащиты, услуг, транспорта, торговли и общепита. Также от COVID-19 должны быть привиты сотрудники культурных учреждений, детских центров, лагерей, экипажи рыбопромысловых судов, работники береговых рыб перерабатывающих предприятий и госслужащие.

Обязательную вакцинацию должны пройти не менее 60% той или иной организации. Первый компонент сотрудники должны получить до 20 августа, а второй - до 15 сентября.

В документе отмечается, что на протяжении последних семи недель в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусом, составляющий в разные недели от 15% до 59%.

Значительное количество заболевших - люди трудоспособного возраста.

Всего в регионе зарегистрировано почти 9,4 тысяч случаев заражения коронавирусом, 8,7 тысяч человек выздоровели, умерли 140. Завершили вакцинацию свыше 29 тыс. человек.

Всего в регионе проживает 139 тысяч человек.

Хроника 09 января 2020 года – 26 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Магаданская область Светлана Корсунская коронавирус

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