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В Архангельске на выставке современного искусства произошла массовая драка

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Архангельске на острове Кего после открытия выставки современного искусства произошел конфликт между между местными жителями и организаторами культурного мероприятия. Конфликт перерос в драку. Полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Конфликт случился в субботу на почве разных взглядов на современное искусство, уточнили в полиции и добавили, что поругались жители острова и приезжие.

Установлено, что к врачам обратились два участника драки: один получил ушибы, другой - ожоги от газового баллончика, рассказали в полиции.

Там рассматривают случившееся как конфликт на бытовой почве.

"Часть участников конфликта в настоящее время уже установлены. От написания заявлений в органы внутренних дел они отказались", - сообщает региональное управление МВД.

Как сообщили "Интерфаксу" информированные источники, организаторы инсталляций в заброшенном коровнике поселка, зная о возможном конфликте, не обращались в органы внутренних дел с просьбой об обеспечении общественного порядка. Заявлений от них после драки не поступало.

Архангельск МВД Кего

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