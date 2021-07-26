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Сотрудница томской медорганизации выливала вакцину от COVID

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Томские полицейские уличили 63-летнюю сотрудницу одной из медорганизаций в растрате при вакцинации от COVID-19, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в понедельник.

По предварительной информации, с июня по июль 2021 года женщина вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции. На самом же деле она уничтожала вакцину.

Возбуждено уголовное дело по статье "растрата".

Томская область

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