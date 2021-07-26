СК займется инцидентом с петербурженкой, пытавшейся прогнать детей с аутизмом

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники петербургского управления СКР проводят доследственную проверку информации о конфликте, который произошел на детской площадке в Красносельском районе города, сообщает пресс-служба управления в понедельник.

"26 июля в ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница Санкт-Петербурга, находясь на детской площадке жилого комплекса, пыталась выгнать с площадки детей с особенностями развития, которые якобы испугали ее ребенка, высказываясь в адрес детей в грубой форме", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СКР.

В понедельник городские СМИ сообщили об инциденте на детской площадке ЖК "Балтийская жемчужина" на улице Адмирала Черокова, 18 на юго-западе Петербурга. По их данным, жительнице дома не понравилось, что на этой площадке гуляют воспитанники центра инклюзивных проектов "Какая разница" - дети с аутизмом. На видео женщина говорит, что такие дети пугают остальных и что им нужно гулять в другом месте.

В центре "Какая разница" утверждают, что ранее недовольная жительница неоднократно подходила к педагогам с требованием не приводить на площадку своих воспитанников.