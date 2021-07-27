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Депутата челябинского райсовета осудили условно за махинации с жильем

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Челябинска во вторник вынес приговор депутату местного совета Алесе Субботиной по делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщила "Интерфаксу" консультант суда Инна Фомичева.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Как отмечается, Субботина вину не признала и пояснила, что вменяемые ей действия совершила неумышленно. Также она возместила ущерб обоим пострадавшим, уточнила Фомичева.

Ранее сообщалось, что в марте прошлого года депутат райсовета Субботина была задержана по подозрению в мошенничестве с квартирами.

По данным следствия, в 2011-2015 годах она, являясь риелтором, злоупотребляя доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в другой квартире. Владельцам был причинен ущерб в сумме более 2,5 млн рублей.

Согласно информации на сайте горизбиркома, Субботина была избрана в Калининский районный совет депутатов в сентябре в 2019 года как самовыдвиженец. До вступления приговора в силу она может оставаться действующим депутатом.

Челябинск

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