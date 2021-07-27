Отключение горячей воды становится сюрпризом для каждого шестого горожанина

28% опрошенных наазвали период без горячей воды худшим в году

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Почти треть, 28% горожан в России считают худшим в году период, когда у них дома планово отключают горячую воду для профилактических работ. Это показал опрос среди 1000 жителей разных городов, который провели сотрудники сервиса "Яндекс.Недвижимость".

О грядущем отключении из объявления в подъезде узнают 53% респондентов. Каждый пятый заранее узнает даты отключения в интернете. 7% сказали, что об отключении им рассказывают соседи. 17% опрошенных сказали, что узнают об этих работах в день отключения, когда открывают кран для горячей воды.

Пока нет горячей воды, 80% респондентов греют ее дома. Половина из них греет кастрюли на плите, у примерно 30% есть бойлер, 14% греют воду в электрочайнике, 6% используют кипятильник.

Еще 7% сказали, что ездят мыться к друзьям и родственникам, которые живут неподалеку. 6% сказали, что на этот период уезжают на дачу, еще 4% принимают душ на работе. По 3% горожан планируют на это время отпуск или моются в фитнес-клубе.