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Сотня вкладчиков финансовой пирамиды Finiko обратилась в полицию в Татарстане

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Порядка 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko поступило в правоохранительные органы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону во вторник.

"На сегодняшний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках.

"Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 миллионов рублей, при том, что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась", - сообщили в пресс-службе.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Ранее глава республики Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку действиям финансовой пирамиды. Он обратил внимание на то, что в адрес органов власти поступает множество обращений с просьбой привлечь к ответственности организаторов одной из финансовых структур, которые вовлекают людей в пирамиду, собирают с них деньги, а затем оставляют без обещанных выплат.

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