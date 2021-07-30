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Сооснователь финансовой пирамиды Finiko задержан в Казани

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин задержан в Казани. Мера пресечения будет избрана в пятницу в Вахитовском суде Казани, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее стало известно, что в правоохранительные органы Татарстана поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков финансовой пирамиды Finiko, суммы ущерба в которых варьируются от 100 тысяч до 10 млн рублей.

По информации пресс-службы МВД по региону, в период с 1 июня 2018 по декабрь 2020 года неустановленные лица, представляясь сотрудниками Finiko, привлекали деньги граждан под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. В том числе распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов либо приобретения имущества. Таким образом были получены не менее 70 млн рублей, при том что, по убеждению следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

В декабре 2020 года в отношении неустановленных лиц было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере).

Глава республики Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам дать правовую оценку действиям финансовой пирамиды. Он обратил внимание на то, что в адрес органов власти поступает множество обращений с просьбой привлечь к ответственности организаторов одной из финансовых структур, которые вовлекают людей в пирамиду, собирают с них деньги, а затем оставляют без обещанных выплат.

Finiko Кирилл Доронин Татарстан Казань

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