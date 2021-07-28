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Граждане РФ и Армении осуждены за передачу Украине деталей комплекса C-300

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд приговорил к девяти с половиной и 10 годам 5 месяцам граждан РФ и Армении, виновных в госизмене и шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300", - говорится в сообщении.

За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 "Государственная измена" и статьей 276 "Шпионаж" УК РФ, суд приговорил Лобова к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев, соответственно.

Лобов и Хачатрян будут отбывать срок в колонии строгого режима.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Хачатрян и Лобов, действуя в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса, занимались сбором сведений о так называемых клистронах, входящих в состав ЗРС С-300, и передачей конкретных образцов указанных изделий на Украину",- заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку.

"После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром". В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным",- сообщили в ЦОС.

C-300 РФ Армения Украина

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