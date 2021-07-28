РКН открыл личные кабинеты для учредителей и главных редакторов СМИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщил, что открыл возможность для учредителей и главных редакторов СМИ и вещателей завести на сайте ведомства личный кабинет, чтобы было удобнее с ними связываться и чтобы сократить оборот бумажных документов.

Желающие завести личный кабинет сначала должны будут зарегистрироваться через портал госуслуг в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Через личный кабинет можно будет получить актуальные сведения о зарегистрированных СМИ, лицензиях на вещание или направить в РКН уведомления, ходатайства, обращения, информацию об устранении нарушений.

"В личном кабинете будут отображаться документы по надзорной деятельности, сформированные Роскомнадзором в отношении СМИ или вещателя, а также разъяснения по соблюдению требований законодательства", - рассказали в службе.