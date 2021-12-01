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"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт

"Ъ" сообщил о планах Минцифры продлить регистрацию корпоративных сим-карт
Фото: Alessandro Di Ciommo/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры может продлить до конца февраля 2022 года переходный период для регистрации корпоративных мобильных номеров в ЕСИА портала "Госуслуги", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники телекоммуникационном рынке.

В середине ноября издание предупреждало, что с 1 декабря в стране могут быть отключены больше половины корпоративных номеров, поскольку компании не успевают их зарегистрировать в срок. Закон о "серых" сим-картах обязывает корпоративных клиентов внести сведения о конечных пользователях в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.

По сведениям "Коммерсанта", 30 ноября на "Госуслугах" возникли "очереди" из желающих внести данные в систему. Сотрудник издания при попытке зарегистрировать корпоративную сим-карту в этот день получил на "Госуслугах" сообщение о том, что его заявление принято Минцифры, но "очередь, в которую должно быть направлено сообщение, переполнена". В министерстве не пояснили, что спровоцировало ситуацию.

Один из источников газеты сказал, что переходный период для регистрации корпоративных сим-карт хотят продлить до конца февраля 2022 года. Если и к этому времени абонент не успеет зарегистрировать сим-карту, оператор будет вынужден приостановить его обслуживание, но сможет возобновить его сразу после того, как клиент внесет необходимые данные на "Госуслугах", добавил собеседник издания.

После публикации материала в Минцифры заявили, что процесс подтверждения корпоративных сим-карт заканчивается и всего через "Госуслуги" было подтверждено более 20 млн корпоративных сим-карт.

По оценке аналитиков, всего в России около 32 млн корпоративных сим-карт, писал ранее "Коммерсантъ".

Минцифры Госуслуги

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