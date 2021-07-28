Карельские петроглифы вошли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в среду в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Петроглифы Карелии объект ЮНЕСКО", - написал он.

В республике постепенно создают необходимую инфраструктуру для развития туризма в Залавруге (так называют территорию, на которой расположены Беломорские петроглифы - ИФ). Построена автодорога до петроглифов. В планах региональных властей строительство визит-центра, гостиницы для приема туристов и моста через речку Кислый Пудас по дороге к петроглифам.

Онежские петроглифы – наскальные памятники монументального изобразительного творчества первобытной эпохи в Пудожском районе Карелии, на восточном побережье Онежского озера. Датируются IV-III тысячелетиями до нашей эры.

Беломорские петроглифы расположены в Беломорском районе на островах реки Выг и датируются IV-III тысячелетием до нашей эры.