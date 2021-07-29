Кремль уточнил ситуацию со стадионом в Перми и штрафом за обращение к Путину

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучили ситуацию с активисткой из Перми Еленой Германовой, которая была оштрафована за видеообращение к главе государства, и предложил дождаться результатов обжалования ею назначенного штрафа.

В ходе общения с журналистами в четверг у Пескова поинтересовались, удалось ли Кремлю разобраться в ситуации вокруг Германовой и считают ли назначенное ей наказание справедливым.

"Да, мы сумели разобраться. С одной стороны, мы выяснили, что эта жительница будет оспаривать это решение в предусмотренном порядке. Второе, мы также выяснили подоплеку происходящего. Дело в том, что этот стадион, к сожалению, долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор. Там все заросло бурьяном и так далее, и никто там никаким спортом не занимался уже больше года. Единственное, что там происходило – там жители выгуливали собак", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля также заметил, что "во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему".

"Мы с уважением относимся к мнению граждан, но то, что они защищают, это вовсе не спортивный объект. Никакого спорта там не было уже давно", - добавил он.

"Эта гражданка будет оспаривать вмененный ей штраф. Дождемся результатов", - подытожил он.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мотовилихинском райсуде Перми, Германова привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

"Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, так как есть еще 10-дневный срок на обжалование", - сказали в суде.

В соцсетях размещена видеозапись, на которой запечатлено, как около 30 человек требуют сохранить стадион "Молот" и просят главу государства вмешаться в ситуацию.

По данным местных СМИ, на месте существующего стадиона планируется жилая застройка, некоторые жители не согласны с такими планами.