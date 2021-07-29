Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
на 29.07В России 6 218 502+23 270В мире 195 968 310+638 614

Кремль уточнил ситуацию со стадионом в Перми и штрафом за обращение к Путину

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучили ситуацию с активисткой из Перми Еленой Германовой, которая была оштрафована за видеообращение к главе государства, и предложил дождаться результатов обжалования ею назначенного штрафа.

В ходе общения с журналистами в четверг у Пескова поинтересовались, удалось ли Кремлю разобраться в ситуации вокруг Германовой и считают ли назначенное ей наказание справедливым.

В РоссииВ Кремле свяжутся с властями Перми по поводу штрафа за видеообращение к ПутинуЧитать подробнее

"Да, мы сумели разобраться. С одной стороны, мы выяснили, что эта жительница будет оспаривать это решение в предусмотренном порядке. Второе, мы также выяснили подоплеку происходящего. Дело в том, что этот стадион, к сожалению, долгое время абсолютно не работал и не работает до сих пор. Там все заросло бурьяном и так далее, и никто там никаким спортом не занимался уже больше года. Единственное, что там происходило – там жители выгуливали собак", - рассказал пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля также заметил, что "во многом там достаточно недобросовестно собственники эксплуатировали эту тему".

"Мы с уважением относимся к мнению граждан, но то, что они защищают, это вовсе не спортивный объект. Никакого спорта там не было уже давно", - добавил он.

"Эта гражданка будет оспаривать вмененный ей штраф. Дождемся результатов", - подытожил он.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мотовилихинском райсуде Перми, Германова привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

"Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, так как есть еще 10-дневный срок на обжалование", - сказали в суде.

В соцсетях размещена видеозапись, на которой запечатлено, как около 30 человек требуют сохранить стадион "Молот" и просят главу государства вмешаться в ситуацию.

По данным местных СМИ, на месте существующего стадиона планируется жилая застройка, некоторые жители не согласны с такими планами.

Дмитрий Песков Пермь

Новости по теме

Новости

В Тюмени уничтожены два боевика ИГ, планировавшие теракты

Гулявшего с автоматом для страйкбола уральца привлекут по статье КоАП

Пандемия коронавируса

Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%

Коллективный иммунитет против коронавируса в Петербурге превысил 65%

В Петербурге произошла массовая драка с участием мигрантов

Google оштрафовали на 3 млн руб. за отказ локализовать данные россиян в РФ

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

ФАС начала проверку крупных частных топливных трейдеров

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 23 270 новых случаев COVID-19 за сутки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

Заммэра Москвы Бирюков объяснил частую замену плитки

СП Сбера и Mail.ru удвоило квартальный убыток при росте выручки в 3,5 раза

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО

Сбербанк удвоил полугодовую прибыль по МСФО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');