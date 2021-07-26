В Кремле свяжутся с властями Перми по поводу штрафа за видеообращение к Путину

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В Кремле намерены прояснить ситуацию вокруг активистки из Перми Елены Германовой, которая была оштрафована за видеообращение к президенту РФ.

"Мы знаем об этой теме. Имеем в виду, по крайней мере, с руководством региона как-то связаться, справиться о том, что произошло и почему", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потому что, конечно, если не нарушались какие-то правила, что мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на "прямую линию", конечно, не должен становиться поводом для каких-то задержаний или штрафов", - отметил он.

"Вместе с тем, конечно же, мы хотим попросить информацию об обстоятельствах произошедшего", - добавил Песков.

Как сообщили "Интерфаксу" в Мотовилихинском райсуде Перми, Германова привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация и проведение публичного мероприятия без подачи уведомления).

"Ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу не вступило, так как есть еще 10-дневный срок на обжалование", - сказали в суде.

В соцсетях размещена видеозапись, на которой запечатлено как около 30 человек требуют сохранить стадион "Молот" и просят главу государства вмешаться в ситуацию.

По данным местных СМИ, на месте существующего стадиона планируется жилая застройка, некоторые жители не согласны с такими планами.