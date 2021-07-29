Суд подтвердил приговор Сергею Петушкову по делу о госизмене

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил неизменным приговор гражданину России Сергею Петушкову по делу о госизмене, сообщили в пресс-службе суда.

31 марта Мосгорсуд приговорил его к 12 годам колонии с ограничением свободы еще на два года, ровно такой срок просил на процессе гособвинитель.

Защита оспорила этот приговор.

Петушков был арестован в июне 2019 года. Материалы его дела засекречены, что именно ему вменяют, неизвестно. Его судили в закрытом режиме.