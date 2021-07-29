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Суд в Москве счел законной экстрадицию участника белорусских протестов Казимирова

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда об экстрадиции на родину гражданина Белоруссии Андрея Казимирова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках.

Таким образом, жалобу защиты оставили без удовлетворения, сообщила "Интерфаксу" представитель суда Любовь Буданова.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в минувший вторник применил обеспечительные меры к Казимирову и запретил его экстрадицию на родину.

В Белоруссии Казимирову вменяется статья об участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами и уничтожением имущества. По этой статье на родине ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Казимиров был задержан в России в январе текущего года. В конце мая Мосгорсуд принял решение о его экстрадиции в Белоруссию.

На прошлой неделе Россия выдала Белоруссии другого участника прошлогодних протестов – спортсмена, чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина. В его отношении, как сообщала адвокат спортсмена, ЕСПЧ также применял обеспечительные меры.

РФ Белоруссия Андрей Казимиров

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