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Россия экстрадировала белорусского оппозиционера вопреки запрету ЕСПЧ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Россия 31 декабря экстрадировала в Белоруссию Дмитрия Подлобникова, которого подозревают в участии в массовых протестах 2020 года в Жлобине и в применении насилия к милиционерам, сообщила Генпрокуратура Белоруссии. В Белоруссии его поместили под стражу.

Подлобников обвиняется в применении насилия в к сотрудникам Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей по охране правопорядка и пресечению противоправной деятельности участников незаконного массового мероприятия, напомнили в надзорном ведомстве. Также ему вменяют угрозы применения насилия к милиционерам.

31 декабря в Московской Хельсинкской группе сообщили, что Европейский суд по правам человека запретил России до 31 января выдавать Подлобникова на родину.

Дмитрий Подлобников Жлобин Белоруссия Генпрокуратура ЕСПЧ

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